Torino D’Aversa in conferenza stampa alla vigilia dell’Inter | Non è scritto da nessuna parte che non possiamo batterli!

Il tecnico del Torino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, affermando che nulla vieta alla squadra di ottenere una vittoria. Ha sottolineato che non ci sono limiti prestabiliti e che tutto può succedere sul campo. La sfida si avvicina e l’allenatore ha mostrato fiducia nelle capacità dei suoi giocatori, senza fare previsioni o considerazioni sul risultato finale.

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