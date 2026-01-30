Questa mattina un agente penitenziario è stato ferito durante una rissa con alcuni detenuti nel carcere di Frosinone. L’uomo è stato colpito mentre cercava di riportare la calma. La polizia penitenziaria ha subito chiamato rinforzi, ma il clima resta teso. Pochi ore prima, un altro episodio si era verificato a Cassino, dove i detenuti avevano preso a colpi di sedia alcuni agenti. La situazione nelle carceri della zona si fa sempre più difficile.

L'allarme della Cisl: «Siamo al collasso». Il poliziotti ha avuto una prognosi di sette giorni È stato un giovedì nero per il sistema penitenziario della provincia di Frosinone. Due distinti episodi di violenza, avvenuti a poche ore di distanza nelle strutture di Frosinone e Cassino, hanno riacceso i riflettori sull'emergenza sicurezza dietro le sbarre. Il bilancio è pesante: un agente della Polizia Penitenziaria ferito e ingenti danni strutturali, il tutto in un contesto di grave sovraffollamento denunciato dai sindacati. L'episodio più grave si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 21:30, presso la Casa Circondariale di Frosinone.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su Frosinone Agente

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Frosinone Agente

Argomenti discussi: Follia nel carcere di Frosinone: agente ferito da alcuni detenuti; Fiamme e paura, serata di follia a Sabbione. Il Sappe Umbria: tragedia annunciata in un carcere allo stremo; Rivolta nel carcere di Cassino, l'sos del Sappe: La situazione è diventata esplosiva; Detenuti in rivolta: caos e violenza nel carcere di Cassino.

Notte di follia alla stazione di Avezzano, nordafricano semina il panico sul trenoAvezzano. Notte di follia alla stazione di Avezzano, nordafricano semina il panico sul treno. Nella notte di venerdì, alla ... marsicalive.it

Detenuti in rivolta: caos e violenza nel carcere di CassinoIncendio e lanci di oggetti contro la polizia penitenziaria. Il Sappe denuncia carenza di personale e chiede interventi urgenti per la sicurezza ... ciociariaoggi.it

Calcio News 24. . Follia in Kazakistan durante la sfida tra #KairatAlmaty e #ClubBrugge: tre tifosi belgi finiscono in carcere per l'iconico costume di Borat. Cinque giorni di cella. #calcionews24 - facebook.com facebook