torero incornato nel retto dopo cornata terribile

Un torero spagnolo è stato incornato nel retto durante una corrida, in seguito a un episodio definito come “cornata terribile”. L’incidente ha causato gravi ferite, costringendo il torero a un percorso di recupero complesso e prolungato. L’evento si è verificato nell’arena durante una prova pubblica, coinvolgendo un animale che ha colpito il torero con forza. Le condizioni del coinvolto sono ancora da valutare.

Il torero spagnolo Morante de la Puebla dovrà affrontare un lungo e doloroso percorso di recupero dopo che un violento incidente nell’arena lo ha lasciato gravemente ferito. Il matador quarantaseienne, spesso soprannominato il «Re dei toreri », è stato incornato durante una corrida all’arena Maestranza di Siviglia, un incidente che si è rapidamente trasformato in un’emergenza medica che ha richiesto ore di intervento chirurgico. Ora, parlando dal suo letto d’ospedale, Puebla ha descritto sia il dolore fisico che la paura provata subito dopo l’incidente, secondo quanto riportato da VT. “Provavo un dolore immenso, sentivo molta paura perché ho visto che il toro mi aveva afferrato e, beh, pensavo di stare sanguinando”, ha detto in un video condiviso online.🔗 Leggi su Newsner.it

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ULTIM'ORA TORERO MUORE INCORNATO DAL TORO: NON C'È STATO NULLA DA FARE, SOCCORSI INUTILI

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