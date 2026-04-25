Top e Flop | Napoli-Cremonese il migliore e il peggiore azzurro in campo

Nel match tra Napoli e Cremonese, i partenopei hanno vinto con facilità al stadio Maradona, assicurandosi matematicamente la qualificazione in Champions League. Durante la partita, sono emersi il giocatore che si è distinto come il migliore in campo e quello che ha avuto le maggiori difficoltà, evidenziando le prestazioni individuali dei calciatori azzurri. La gara si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa, sotto gli occhi di un pubblico presente allo stadio.

Partenza decisa degli azzurri con un McTominay in grande spolvero: va a segno con la solita rasoiata da fuori area e altre quattro occasioni da gol per lo scozzese che domina incontrastato in mezzo al campo. Nel finale di tempo un tiro deviato di Højlund e un gol di rapina di De Bruyne permettono ai partenopei di andare al riposo sul triplo vantaggio. Ripresa che si apre con la sgroppata di Alisson Santos chiusa col tiro a chiudere sul primo palo che spiazza Audero per il poker azzurro. Un rigore sbagliato da McTominay, una traversa di Rrahmani e tante occasioni sprecate salvano la Cremonese di Giampaolo da una sonora goleada. Prestazione sontuosa per lo scozzese di Antonio Conte, leader indiscusso della squadra partenopea.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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