Terremoto in Serie A | l’arbitro Rocchi ha deciso di autosospendersi

Un arbitro della Serie A ha annunciato di essersi autosospeso, decisione presa a seguito di recenti sviluppi nel mondo del calcio. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda un periodo di sospensione dall’attività arbitrale. La motivazione ufficiale non è stata resa nota, ma la decisione è stata presa in modo indipendente dall’arbitro stesso. La notizia ha attirato l’attenzione nel panorama sportivo nazionale.

Dopo tutto il marasma di oggi, è arrivata una forte decisione da parte di Gianluca Rocchi. Il designatore arbitrale di Serie A e Serie B, dopo esser finito al centro dell'indagine legata ad una possibile frode sportiva, ha deciso di autosospendersi in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA. Una scelta forte quella fatta dall'ex arbitro italiano, che inevitabilmente va ad accedere ancora di più i riflettori sulla vicenda che lo ha colpito. L'autosospensione, infatti, va a rappresentare un gesto significativo, soprattuto considerando il ruolo importante ricoperto da Rocchi stesso. Ma cos'è successo?🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Terremoto in Serie A: l’arbitro Rocchi ha deciso di autosospendersi Notizie correlate Leggi anche: Arbitro Inter Juve, lo spoiler definitivo. Rocchi ha deciso chi sarà, oggi l’ufficialità Leggi anche: Terremoto nel calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode sportiva. L'accusa: “Scelto arbitro gradito all'Inter” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Udinese ricorda il 50° anniversario del Terremoto; Una maglia celebrativa e tante iniziative: l’Udinese ricorda l’anniversario del terremoto; Eccellenza, girone A. Terremoto in casa Vianese, sospeso mister Sarnelli; Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Pagina 3 | Rocchi indagato, arbitri graditi all'Inter e pressioni al Var: terremoto in Serie A!Il designatore degli arbitri di Serie A e Serie B sarebbe finito sotto accusa, con diverse partite sotto la lente d'ingrandimento: la situazione ... tuttosport.com Terremoto in Serie A, Pistocchi: nel caso vengano accertate responsabilità, ci dovranno essere sanzioni esemplari senza riguardo per nessunoUn nuovo terremoto scute il calcio italiano, con l’attenzione concentrata sulla posizione di Gianluca Rocchi. Il designatore arbitrale di Serie A e B è finito nel mirino della Procura ... tuttojuve.com Concorso per frode sportiva, altro terremoto sul calcio italiano Guarda le immagini - facebook.com facebook Terremoto nel mondo del calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca #Rocchi è indagato a Milano. L'ipotesi è di concorso in frode sportiva Servizio di Maxia Zandonai : @TgrRaiLombardia x.com