Terremoto in Serie A | l’arbitro Rocchi ha deciso di autosospendersi

Da pianetamilan.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un arbitro della Serie A ha annunciato di essersi autosospeso, decisione presa a seguito di recenti sviluppi nel mondo del calcio. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda un periodo di sospensione dall’attività arbitrale. La motivazione ufficiale non è stata resa nota, ma la decisione è stata presa in modo indipendente dall’arbitro stesso. La notizia ha attirato l’attenzione nel panorama sportivo nazionale.

Dopo tutto il marasma di oggi, è arrivata una forte decisione da parte di Gianluca Rocchi. Il designatore arbitrale di Serie A e Serie B, dopo esser finito al centro dell'indagine legata ad una possibile frode sportiva, ha deciso di autosospendersi in attesa della decisione del Comitato Nazionale dell'AIA. Una scelta forte quella fatta dall'ex arbitro italiano, che inevitabilmente va ad accedere ancora di più i riflettori sulla vicenda che lo ha colpito. L'autosospensione, infatti, va a rappresentare un gesto significativo, soprattuto considerando il ruolo importante ricoperto da Rocchi stesso. Ma cos'è successo?🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Terremoto in Serie A: l’arbitro Rocchi ha deciso di autosospendersi

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