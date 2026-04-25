Una donna di 24 anni è stata arrestata a Terni dopo essere stata inseguita per aver guidato in modo sconsiderato. Durante il controllo, nei suoi effetti sono stati trovati tredici involucri di cocaina e mille euro in contanti. La ragazza è stata portata in caserma e ora si trova in attesa di essere ascoltata dalle autorità competenti. L'arresto si lega a un'indagine sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti.

? Cosa sapere Terni, arrestata 24enne con tredici involucri di cocaina e mille euro dopo guida sconsiderata.. Il giudice ha disposto per la donna il divieto di dimora nella provincia di Terni.. Gli agenti della volante hanno fermato una donna straniera di 24 anni nel pieno centro di Terni, scoprendo al suo interno tredici involucri di cocaina e oltre mille euro in contanti. L’intervento è scattato dopo che la conducente, che procedeva con un andamento instabile tra le strade cittadine, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine per il suo comportamento anomalo. La dinamica del controllo rivela dettagli che vanno ben oltre una semplice infrazione stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, inseguita per guida sconsiderata: arrestata pusher con cocaina

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