(Agenzia Vista) Roma, 25 aprile 2026 Si è svolta questa mattina a Roma la manifestazione per l'81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. I manifestanti durante il corteo hanno riempito le strade di Roma, con tamburi e striscioni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tamburi e striscione 'Buon Venticinque aprile' al corteo del 25 aprile a Roma

Tamburi e striscione 'Buon Venticinque aprile' al corteo del 25 aprile a Roma

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