Negli ultimi tempi, i rapporti tra Taiwan e le acque del Mar Cinese si sono intensificati, spostando l’attenzione sulla competizione sotto il livello politico ufficiale. Nel frattempo, l’analisi sulla presidenza di Donald Trump, ora alla sua seconda fase, continua a suscitare interpretazioni contrastanti: alcuni evidenziano un cambiamento netto, mentre altri sottolineano elementi di continuità nelle strategie adottate.

La presidenza di Donald Trump, nella sua seconda fase, continua a generare interpretazioni divergenti, oscillando tra letture che ne enfatizzano la discontinuità e altre che ne sottolineano la continuità strategica. Secondo il prof. Stefano Pelaggi, entrambe queste chiavi risultano parziali. “La presidenza Trump è ovviamente difficile da leggere, ma questo non cambia i dati strutturali: l’Indo-Pacifico è un elemento non negoziabile”, osserva in una conversazione con Formiche.net. Il rischio, spiega, è duplice: da un lato considerare ogni esitazione dell’amministrazione come segnale di un progressivo disimpegno americano in Asia; dall’altro interpretare i programmi di supporto militare come prova di una continuità sostanziale con le amministrazioni precedenti.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Taiwan e Mar Cinese, la competizione si sposta sotto la superficie politica. Pelaggi spiega perché

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