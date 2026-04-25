Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino al primo maggio, ma questa misura è ormai in scadenza. L’intervento, avviato a marzo e prolungato ad aprile, riguarda benzina e diesel e potrebbe avere ripercussioni sui prezzi alla pompa. La questione rimane aperta, poiché non sono ancora state definite eventuali nuove disposizioni o interventi per il settore.

Il taglio delle accise sui carburanti disposto dal governo a marzo e prorogato ad aprile è destinato a scadere il prossimo primo maggio. La misura, pari a 24,4 centesimi al litro, era stata introdotta per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi di benzina e gasolio sulle famiglie e sulle imprese. In vista della scadenza, si moltiplicano le richieste di un’ulteriore proroga, mentre cresce la preoccupazione per un possibile rialzo dei listini, in particolare per il diesel.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Taglio delle accise in bilico, quanto costerebbero benzina e diesel: rischio stangata

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