Referendum Conte | Avete scudato la Santanchè smettetela con le fandonie Mulé non risponde e attacca | Comizietto sull’onestà-tà-tà

Durissimo scontro tra il leader del M5s Giuseppe Conte e il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè in un dibattito tenutosi all’Università della Calabria sul referendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. Al centro del dibattito, la separazione delle carriere, il sorteggio per il Csm e il delicato equilibrio tra magistratura e politica. Conte critica aspramente il progetto di Nordio e del governo Meloni, denunciando la grande fretta dell’esecutivo nell’approvare la riforma, nonostante l’esistenza di altre urgenze del paese: “Dov’è il trucco? Voi state scardinando la Costituzione per restituire più potere alla politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

