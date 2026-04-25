Oggi alle 17, il Centro Sociale Palomar di Caniparola di Fosdinovo organizza un evento dedicato agli appassionati di narrativa storica e mistero. La giornata si concentra su “Il segnatempo e il valore della gloria”, un appuntamento che promette di coinvolgere i presenti attraverso letture e approfondimenti sul tema. L’iniziativa si svolge in un contesto che invita alla riflessione e alla scoperta di aspetti poco noti della storia.

Oggi, alle 17, il Centro Sociale Palomar di Caniparola di Fosdinovo ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della grande narrativa storica e del mistero. All’interno della rassegna Pillole di cultura, verrà presentato il romanzo " Il Segnatempo e il valore della gloria " dell’autore Alessio Cipriani. Ispirato a storie tramandate oralmente, il romanzo di Cipriani è un viaggio intenso nel cuore dell’anima, capace di fondere usanze popolari, leggende e i valori di un passato non troppo lontano. La narrazione si sviluppa con un ritmo incalzante in un borgo segnato dalle cicatrici dei terremoti e dalle ferite ancora aperte della Seconda Guerra Mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storia e mistero con ’Il segnatempo e il valore della gloria’

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