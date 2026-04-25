Stoccarda-Werder Brema domenica 26 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 26 aprile 2026 alle 15:30 si gioca la partita tra Stoccarda e Werder Brema, valida per il campionato. Alla MHCP Arena si sfidano le due squadre, con le formazioni ufficiali già annunciate. Nei giorni scorsi, l’attenzione era rivolta anche alla finale di DFB Pokal, vinta ai tempi supplementari dall’Stoccarda contro il Bayern Monaco di Kompany a Berlino.

Ci sono voluti i tempi supplementari ma alla fine lo Stoccarda difenderà a Berlino la DFB Pokal contro il Bayern Monaco di Kompany, ma adesso testa al campionato dove alla MHCP Arena arriva il Werder Brema. Partita spigolosa e complicata quella contro il Friburgo, con gli ospiti passati in vantaggio nel primo tempo e raggiunti dal solito Undav nella ripresa. Il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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