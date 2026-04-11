Colonia-Werder Brema domenica 12 aprile 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 12 aprile 2026 alle 15:30 si gioca il match tra Colonia e Werder Brema, una sfida valida per la Bundesliga. La partita vede il neopromosso team di Colonia sfidare la squadra di Thioune, che occupa una posizione di metà classifica. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e si conoscono le quote e i pronostici relativi alla partita, che rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in chiave salvezza.

Scontro salvezza ad aprire la domenica di Bundesliga con il neopromosso Colonia che affronta in Werder Brema di Thioune. I geissboecken hanno impattato contro l’Eintracht Francoforte, un punto che lascia il margine di 2 punti sul terzultimo posto di fatto invariato. L’esonero di Kwasniok ha decisamente dato una scossa all’ambiente, e ora il calendario permette di sfruttare il fattore campo per blindare una salvezza. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Colonia-Werder Brema (domenica 12 aprile 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Colonia-Werder Brema (domenica 12 aprile 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiScontro salvezza ad aprire la domenica di Bundesliga con il neopromosso Colonia che affronta in Werder Brema di Thioune. Werder Brema-Mainz 05 (domenica 15 marzo 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Werder Brema dopo aver visto il baratro da vicino è risalito in acque più tranquille e oggi cerca di fare un altro balzo in avanti nella sfida...