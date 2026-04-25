Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 24 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 24 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Botte di Natale è un film commedia con ambientazione western del 1994, diretto da Terence Hill. È l'ultimo dei sedici film interpretati dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill, un revival del fortunato filone del western all'italiana degli anni sessanta e settanta, caro al duo.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv sabato 25 aprile: Botte di Natale

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