stasera in tv la programmazione di sabato 11 aprile

Questa sera, sabato 11 aprile, la programmazione televisiva prevede diversi appuntamenti. Su RAI1 alle 21.30 va in onda la trasmissione Canzonissima, mentre su RAI2 alle 21.20 si può seguire la serie Morgane – Detective geniale. Su RAI3, invece, alle 21, è prevista una programmazione che si interrompe prima dell’orario.

RAI1 21.30 Canzonissima RAI2 21.20 Morgane – Detective geniale RAI3 21.20 La pelle del mondo RETE4 21.33 Il ritorno di Don Camillo CANALE5 21.30 Amici di Maria ITALIA1 21.21 Minions TV8 21.10 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti NOVE 21.30 Accordi & disaccordi 20 21.10 Senza nome. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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