Stasera in tv la programmazione di sabato 25 aprile
Per la serata di sabato 25 aprile, la programmazione televisiva prevede diversi appuntamenti. Su RAI1 alle 21.30 viene trasmesso il programma Canzonissima. Su RAI2 alle 21.20 è in programma l’episodio di The Rookie – Chiodo fisso. Su RAI3, la programmazione inizia alle 21 con un contenuto non specificato.
RAI1 21.30 Canzonissima RAI2 21.20 The Rookie – Chiodo fisso RAI3 21.25 Berlinguer la grande ambizione RETE4 21.30 Don Camillo Monsignore ma non troppo CANALE5 21.30 Amici di Maria ITALIA1 21.27 Kung fu Panda TV8 21.30 Alessandro Borghese 4 Ristoranti NOVE 21.30 Accordi & disaccordi 20. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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