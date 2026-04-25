Sport in tv oggi sabato 25 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 25 aprile, gli appassionati di sport avranno diverse opzioni per seguire gli eventi in televisione e in streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Spagna di MotoGP, che torna in calendario dopo una pausa. Le gare saranno trasmesse sui canali dedicati e disponibili anche in diretta streaming, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire le competizioni ovunque si trovino.

Oggi sabato 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna per la MotoGP, che torna in scena dopo una lunga assenza. Per gli amanti del grande ciclismo, invece, spazio alla Coppa del Mondo su pista, alla Vuelta Asturie e al GP Liberazione in vista dell’attesissima Liegi-Bastogne-Liegi, quarta Classica Monumento della stagione che andrà in scena domani. Per il grande tennis, invece, riflettori puntati sul secondo turno del Masters 1000 e del WTA 1000 di Madrid sulla terra rossa della capitale spagnola. L’Italia incrocerà la Scozia nel Sei...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Notizie correlate Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 4 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sport in tv oggi (mercoledì 15 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (venerdì 17 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in TV oggi 19 aprile: orari e programmazione SBK e non solo; Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 19 aprile 2026: serie A, Cobolli in finale a Monaco, Amstel Gold Race e Sbk. Sport in tv oggi (venerdì 24 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 24 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi sabato 25 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche e la Sprint Race del GP di ... oasport.it Dalla musica allo sport: Rovato scende in campo x.com Sport Channel 214. . Avellino-Bari, il pensiero di Ballardini Il tecnico dei lupi esulta a fine gara e dice: "Ora giochiamo questo rush finale con un obiettivo diverso. Abbiamo fatto una grande partita" - facebook.com facebook