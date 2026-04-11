Sport in tv oggi sabato 11 aprile | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Sabato 11 aprile nel pomeriggio sarà trasmessa in diretta la seconda parte del match tra Italia e Giappone, valida come turno preliminare della Billie Jean King Cup. La partita si svolgerà sui campi di tennis e sarà visibile in televisione e in streaming. L’intera giornata offrirà altri eventi sportivi, con orari e canali disponibili per gli appassionati che vogliono seguire le competizioni in diretta.

Oggi sabato 11 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno gustarsi la seconda parte del confronto tra Italia e Giappone, valido come turno preliminare della Billie Jean King Cup. Al Masters 1000 di Montecarlo andranno in scena le semifinali: Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev per la terza volta di fila dopo averlo battuto a Indian Wells e a Miami, poi toccherà allo spagnolo Carlos Alcaraz. Per gli amanti del grande ciclismo ci sarà l’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi in vista della Parigi-Roubaix di domani, mentre gli appassionati di golf potranno gustarsi il terzo giro dell’Augusta Masters (primo Major della stagione). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 11 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 4 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi anche: Sport in tv oggi (sabato 7 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Temi più discussi: Sport in tv oggi (venerdì 3 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi (sabato 4 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Dove vedere Juventus-Genoa, Napoli-Milan e tutto lo sport in tv del 6 aprile 2026; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti. Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi, venerdì 10 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per ... oasport.it Sport in tv oggi (mercoledì 8 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 8 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con il Masters 1000 di Montecarlo e il WTA ... oasport.it Ci sono momenti in cui lo sport smette di essere solo sport. Ascoltare il Santo Padre dire: “Dallo sport si impara a conoscere il proprio corpo senza idolatrarlo, a governare le emozioni, a competere senza perdere il senso della fraternità, ad accogliere la sconfit - facebook.com facebook Serata calcistica per il Ministro dello Sport Andrea #Abodi presente allo stadio Breda di Sesto San Giovanni per assistere alla gara tra #Alcione e #Lecco di Serie C x.com