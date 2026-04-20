Comunali 2026 l' ex assessore e docente universitario Della Pelle sfida il sindaco uscente
Nel comune di Guardiagrele, si apre la campagna elettorale per le elezioni comunali del 2026. La coalizione denominata “Grande Guardiagrele” si presenta come avversaria del sindaco uscente, Donatello Di Prinzio. A guidarla è Piergiorgio Della Pelle, ex assessore all'Ambiente e innovazione, attualmente docente associato presso l'università d'Annunzio. La sfida tra le due forze politiche si configura come una delle principali nel panorama locale.
Si chiama “Grande Guardiagrele” la coalizione che sfida il sindaco uscente Donatello Di Prinzio, trainata da Piergiorgio Della Pelle, già assessore all'Ambiente e innovazione, professore associato all'università d'Annunzio.Un progetto politico presentato domenica mattina nel corso di un.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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