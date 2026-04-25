Spazio il Pakistan conquista l’autonomia con il nuovo satellite

Il Pakistan ha messo in orbita un nuovo satellite tramite il razzo cinese Lunga Marcia-6. L'operazione si è svolta presso il centro di lancio a Taiyuan, dove il satellite chiamato PRSC-EO3 è stato rilasciato nello spazio. Questa missione rappresenta un passo importante per le capacità spaziali del paese, che ha raggiunto l'autonomia nel posizionamento del proprio satellite.

?? Cosa sapere Il razzo Lunga Marcia-6 ha messo in orbita il satellite pakistano PRSC-EO3 da Taiyuan. La missione SUPARCO garantisce al Pakistan autonomia tecnologica nel telerilevamento e monitoraggio ambientale. Alle ore 20:15 locali, il razzo Lunga Marcia-6 ha portato il satellite pakistano PRSC-EO3 nella sua orbita designata, partendo dal centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi. L'operazione spaziale, avvenuta nel nord della Cina, segna la 640ª missione condotta .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spazio, il Pakistan conquista l’autonomia con il nuovo satellite Notizie correlate Il Cirs inaugura Casa Mimosa, nuovo spazio per l’autonomia di donne e bambiniUn percorso di housing sociale per sostenere la transizione verso l’indipendenza delle vittime di violenza, con supporto educativo e professionale Si... “Esploso all’improvviso”. Il satellite in fiamme nello spazio, tutto in un istante: cos’è successoIl progetto Starlink, sviluppato da SpaceX e guidato da Elon Musk, continua a espandersi ma deve fare i conti con nuovi problemi tecnici.