Il Milan sta trattando l'acquisto di due giocatori: un attaccante dell'Atletico Madrid e un centrocampista del Bayern Monaco. Entrambi hanno manifestato pubblicamente il desiderio di trasferirsi in rossonero. Le società coinvolte stanno negoziando le condizioni per portare i due calciatori in Italia. La possibilità di un trasferimento sembra avanzata, anche se ancora non ci sono comunicazioni ufficiali definitive.

I frequenti incontri per programmare il futuro tra l’ad Furlani, il ds Tare e il tecnico Allegri hanno fatto partire la costruzione del Milan 2026-27. Le grandi manovre inizieranno quando la qualificazione alla prossima Champions sarà ufficiale: a Milanello e in via Aldo Rossi nessuno considera la conquista di uno dei primi quattro posti cosa già fatta. Ecco perché l’attenzione è focalizzata sulla gara di domani sera con la Juventus e poi sulle ultime quattro giornate. Parallelamente, però, va avanti il lavoro sugli obiettivi e il Diavolo si sta portando avanti. Come? Sondando il terreno. In quest’ottica importanti sono le risposte ricevute con l’apertura al trasferimento a Milano di Alexander Sorloth, in questo momento il candidato forte a diventare il centravanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorloth e Goretzka, doppio sì rossonero: le strategie per portarli al Milan

Notizie correlate

Calciomercato Milan, Allegri vuole Goretzka: la proposta e l’auspicio del club rossoneroNel periodo di sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle Nazionali, i dirigenti del Milan ne hanno approfittato per fare il punto della...

Milan, la risposta sul futuro di Allegri. Doppio colpo: ecco le offerte per Goretzka e LewandowskiIl Milan si avvicina a grandi passi verso la partita di domenica pomeriggio contro il Verona.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Sorloth e Goretzka, doppio sì rossonero: le strategie per portarli al Milan; Pellegatti sugli obiettivi del Milan: Per l\'attacco c\'è Sorloth. Mijnans? Un Reijnders-bis; Napoli, festa Inter rinviata: il Milan punta Sorloth; Pellegatti rilancia: Mijnans centrocampista eclettico, si ripete l’operazione Reijnders?.

Tripletta di Sorloth e Cardoso-gol: apoteosi Atletico, 4-1 al Brugge e ottavi di Champions in tascaApoteosi al Metropolitano. L'Atletico è la prima squadra qualificata agli ottavi di finale di questa tornata di playoff di Champions League. La squadra di Diego Simeone si è imposta per 4-1 sul Brugge ... m.tuttomercatoweb.com

Ogni giorno girano per le squadre i giocatori sul mercato. Oggi tocca a Sorloth al milan ... #gazzettadellosport - facebook.com facebook

Ramazzotti ricorda: "Con l'Atletico, la scorsa estate, il Milan ha trattato la cessione di Theo. I rapporti per Sorloth sono buoni" x.com