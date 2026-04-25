Sopravvissuta con un coltello | la madre che si operò da sola

Nel 2003, una donna in Messico si è sottoposta a un intervento chirurgico da sola utilizzando un coltello, per salvare il nono figlio. L’episodio si è verificato in una zona priva di strutture sanitarie adeguate, costringendo la madre a intervenire senza assistenza medica. L’evento è stato documentato come esempio delle difficoltà di accesso ai servizi sanitari in alcune aree del paese.

? Cosa sapere Inés Ramíez si è operata con un coltello a Oaxaca per salvare il nono figlio.. L'intervento d'emergenza documentato nel 2003 evidenzia la mancanza di strutture sanitarie in Messico.. In una remota località montana dello stato messicano di Oaxaca, Inés Ramíez, madre di nove figli, ha praticato su se stessa un intervento chirurgico d’emergenza per salvare la propria vita e quella del nasciturto durante un parto complicato. Il caso clinico, documentato dal International Journal of Gynecology and Obstetrics in riferimento a un evento risalente al dicembre 2003, descrive una dinamica di sopravvivenza estrema dettata dall’assenza totale di strutture sanitarie nelle zone rurali dove la donna risiedeva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sopravvissuta con un coltello: la madre che si operò da sola EngDub! Emperor swoons at her scent, makes her his consort! #Cdrama #Costume #LiSheng #ZhaoLiying Notizie correlate Merab Dvalishvili: “Ho il naso rotto in due punti e respiro da una sola narice. Ma non mi opero”Merab Dvalishvili continuerà a combattere nonostante la frattura al naso: in un video racconta che si opererà finché non si sarà ritirato dalla MMA. Lanciata già dal balcone dalla madre con i fratellini, come sta la bimba di 6 anni sopravvissuta: parla il medico che l’ha curataÈ ancora in prognosi riservata la bambina di 6 anni unica sopravvissuta a Catanzaro dopo la caduta dal balcone al terzo piano di casa sua assieme...