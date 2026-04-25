Solida aperta giovane Così Ralli rinnova la lista Pd De Robertis traina dal basso

Durante l’ultima assemblea del Partito Democratico, l’atmosfera è apparsa più tranquilla rispetto ai passati incontri, senza tensioni evidenti. La lista del partito è stata rinnovata, con una descrizione che la definisce solida, aperta e giovane. Tra i partecipanti, un rappresentante ha evidenziato il ruolo di un altro esponente, che ha avuto un ruolo importante nel coinvolgimento dal basso. Nessun episodio di conflitto è stato segnalato durante l’incontro.

di Francesco Ingardia Perdindirindina, per una volta assemblea liscia come l’olio. Mica come quando "ci tiravamo le sedie la notte della ratifica della lista". E invece il gruppo dirigente Pd aretino va d’amore e d’accordo. Una mezzoretta per licenziare la pratica e via, in Sant’Agostino esce la lista dei dem. Piena, 32 candidati al consiglio comunale, 40% donne (sopra la regola aurea di un terzo di quote rosa), e la ’regola del 6’ calibrata al millimetro dal segretario comunale Luciano Ralli: niente capolista ma una "testa di lista" degli uscenti a Palazzo Cavallo (Caneschi, Vaccari, Caporali, Mattesini, Donati "detto Ghenga" e Gallorini) per dare il "giusto riconoscimento dopo 11 anni di opposizione rigorosa, costruttiva, mai urlata e con zero gossip", vanta Ralli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Solida, aperta, giovane". Così Ralli rinnova la lista Pd. De Robertis traina dal basso Notizie correlate Il varo della lista Pd. Ralli punta sugli under20. E coi dem corre Gatteschidi Francesco Ingardia Pian pianino, di riffa e di raffa, la lista Pd prende forma. Leggi anche: O De Robertis rientra in pista: “Oh, se mi chiamano col Pd un se dice de no”