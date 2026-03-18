Mattia Furlani | Brignone oro stratosferico si è costruita la resilienza negli anni sbalordendo il mondo

Venerdì inizia il Mondiale indoor di atletica e tra i partecipanti c’è anche Mattia Furlani. In un’intervista a La Stampa, il giovane atleta ha commentato la vittoria di una atleta che ha ottenuto un oro straordinario, sottolineando come si sia costruita la resilienza nel tempo e abbia impressionato il pubblico internazionale. Furlani si prepara a scendere in pista per questa importante competizione.

Venerdì comincerà il Mondiale indoor di atletica, a cui parteciperà anche Mattia Furlani. La sua intervista rilasciata a La Stampa. “ Quest’anno vorrei testarmi sui 100 metri. Voglio assaggiare la velocità e il quando e dove sono importanti. Io e mia madre, che mi allena, ci dobbiamo pensare bene “. Saraboyukov festeggia con il salto mortale: uno dei marchi del 2026, alle Olimpiadi ne abbiamo visti tanti. Lei è tentato? “ Non sono il tipo da salti mortali, tengo i piedi per terra e preferisco i gesti da spider man, più alternativi, meno scenografici “. Ha seguito i Giochi invernali? “ Ho visto tutto, Brignone e Franci Lollobrigida mi sono rimaste negli occhi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mattia Furlani: “Brignone oro stratosferico, si è costruita la resilienza negli anni sbalordendo il mondo” Articoli correlati Mattia Furlani resta il numero 1 del mondo nel salto in lungoIl campione del mondo all’aperto e indoor guida la classifica World Athletics grazie a cinque risultati di vertice negli ultimi due anni, dal titolo... Mattia Furlani trova un avversario a sorpresa! Il Campione del Mondo dei 110 hs firma una gran misura nel lungoCordell Tinch si è reso protagonista di una portentosa prestazione nel salto in lungo al Tyson Invitational di Fayeteville (Arnkasas, USA). Contenuti e approfondimenti su Mattia Furlani Argomenti discussi: Mattia Furlani: Io, l’amico Antonelli e Ghali facce dell’Italia. Mondiali, Mattia Furlani rientra in Italia con il suo oro: Gara fino all'ultima goccia di sudoreIl campione di lungo cerca conferme ai Mondiali Indoor di Torun: «Le rivalità mi esaltano, ho voglia di un assaggio di velocità nei 100 metri» ... lastampa.it Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Mattia Furlani nel salto in lungoLa gara maschile di salto in lungo si preannuncia come uno degli eventi clou dell'intero weekend a Torun in occasione dei Campionati Mondiali indoor di ... oasport.it