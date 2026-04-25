Giovedì mattina a Roma un tredicenne proveniente dagli Stati Uniti è scomparso vicino alla Fontana di Trevi. La polizia locale ha avviato le ricerche e, dopo due ore, ha rintracciato il ragazzo a Trastevere. La vicenda si è conclusa con il ritrovamento del minore in buona salute, senza ulteriori complicazioni.

? Cosa sapere Smarrito tredicenne statunitense vicino a Fontana di Trevi giovedì mattina a Roma.. Polizia locale individua il minore a Trastevere dopo due ore di ricerche.. Un turista statunitense ha cercato disperatamente aiuto a Piazza di Spagna intorno alle 11:00 di giovedì, dopo che il cugino di 13 anni si era smarrito nei pressi della Fontana di Trevi. L’allarme è scattato nel cuore pulsante del centro storico romano, quando l’uomo, visibilmente agitato, ha intercettato una pattuglia del I gruppo Centro Storico impegnata in un servizio di vigilanza nell’area di Trinità dei Monti. Il ragazzo, cittadino degli Stati Uniti, non veniva più dai familiari da circa due ore, periodo durante il quale il nonno e il cugino trentenne avevano già tentato ricerche infruttuose tra la folla dei turisti e i vicoli romani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smarrito a Roma il tredicenne USA: caccia urbana e ritrovamento

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