Sicurezza la Uil sul controllo di vicinato | Non può e non deve sostituire il ruolo delle forze dell' ordine

La Uil ha preso posizione sul tema del controllo di vicinato, evidenziando che questa iniziativa non può in alcun modo sostituire il ruolo delle forze dell'ordine. La questione riguarda le modalità con cui le comunità cercano di migliorare la sicurezza, ma l'organizzazione sottolinea che l’attività di vigilanza privata non può assumere funzioni proprie delle forze dell’ordine. La dichiarazione arriva in un momento di attenzione sulla sicurezza pubblica e sulle misure adottate a livello locale.

“In merito al ‘controllo del vicinato’ una possibile risposta ai problemi di sicurezza, riteniamo necessario esprimere una posizione chiara. Impostare la questione in questi termini non solo è inadeguato, ma rischia anche di determinare uno svilimento del lavoro delle donne e degli uomini delle.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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