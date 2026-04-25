Sicilia | 4 milioni per il lavoro e il recupero di chi soffre di dipendenze

La regione Sicilia ha deciso di destinare 4 milioni di euro a iniziative dedicate al reinserimento lavorativo delle persone affette da dipendenze. La cifra è stata assegnata con l’obiettivo di sostenere programmi di recupero e facilitare l’inclusione nel mondo del lavoro di chi ha affrontato problemi di dipendenza. La misura mira a offrire opportunità concrete per questa fascia della popolazione, attraverso interventi specifici e risorse dedicate.

? Cosa sapere La Regione Sicilia stanzia 4 milioni di euro per il reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.. Il bando Fse+ finanzia percorsi tra servizi sanitari e agenzie per il lavoro in Sicilia.. La Regione Sicilia mette a disposizione quattro milioni di euro per finanziare il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti affetti da dipendenze patologiche, attraverso un nuovo avviso dell’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali. L’intervento, che trova il suo fondamento normativo nella legge regionale 262024, attinge direttamente dalle risorse del programma PR Sicilia Fse+ 2021-2027. L’obiettivo dichiarato è...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: 4 milioni per il lavoro e il recupero di chi soffre di dipendenze Notizie correlate Quattro milioni per il reinserimento di chi ha dipendenze, via ai percorsi formativi e lavorativiQuattro milioni di euro per sostenere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con dipendenze patologiche. Sicilia, apre i battenti il primo Centro di Pronta Accoglienza per dipendenze: primo ricovero a Custonaci.Il primo ricovero di un paziente con disturbi da uso di sostanze è stato registrato oggi, 7 febbraio 2026, presso il Centro di Pronta Accoglienza... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Attività produttive, presentati 4 nuovi bandi su sviluppo, imprese e innovazione; Sicilia Rai convenzione da 4 mln | Capodanno da Palermo in tv; La Sicilia pagherà le aziende non siciliane per assumere chi lavora dalla Sicilia; Nuove imprese, innovazione e investimenti: la Sicilia lancia quattro bandi da 120 milioni. Sicilia, al via il confronto sui 4 nuovi bandi per lo sviluppo e l’innovazione delle impreseLa Regione Siciliana accelera sul fronte del sostegno alle attività produttive. L'Assessorato regionale ha presentato ufficialmente quattro nuovi bandi destinati allo sviluppo, alla creazione di nuove ... catania.liveuniversity.it Sicilia, nuovi aiuti all’editoria: pubblicato il bando Irfis da 3 milioniLa Regione Siciliana pubblica il nuovo bando Interventi in favore dell’Editoria – Nuova iniziativa 2026, mettendo a disposizione 3 milioni di euro per sostenere giornali, testate digitali, emittenti ... gazzettinonline.it In Sicilia si respira a fatica anche al distributore: i carburanti sembrano “stabili”, ma il conto rischia di arrivare all’improvviso. E quando succede, non colpisce solo chi viaggia: pesa su lavoro, spese quotidiane e prezzi a cascata. Occhi aperti, perché basta poco - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, pronta a partire in Sicilia la nuova rotta per Gaza: "Rompiamo l'assedio". Dal porto di Siracusa Sofia Basso: "Governi di tutto il mondo agiscano con urgenza" #ANSA x.com