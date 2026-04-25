Si vota in altri quattro comuni del Brindisino | tutti i nomi dei candidati ai Consigli
In quattro comuni del Brindisino si svolgono le elezioni comunali, con tutti i candidati ai Consigli comunali annunciati. A San Vito Dei Normanni la sindaca uscente, sostenuta da una lista civica appoggiata dalla Lega, cerca di essere confermata nella carica. La lista civica non porta il simbolo del partito, anche se riceve il sostegno dell’alleato politico. Le elezioni si svolgono in un clima di attesa e di confronto tra le diverse forze in campo.
A San Vito Dei Normanni, la sindaca uscente Silvana Errico tenta la rielezione. Lo fa a capo di una lista civica sostenuta dalla Lega, che però non partecipa alle elezioni con il proprio simbolo. L'altro fronte del centrodestra (Forza Italia e Fratelli d'Italia) appoggia Giacomo Viva. Il.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Come si vota alle Regionali 2025: i candidati, la scheda, le regole
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