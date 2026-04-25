Si spoglia e si tuffa più volte in laguna gli agenti lo recuperano | daspo e denuncia

Nel giorno della festa della Liberazione, un giovane di 26 anni di origini kosovare si è spogliato completamente e si è immerso più volte nella laguna. L’episodio si è verificato nel tardo mattinata sul piazzale della stazione dei treni, con temperature oltre i venti gradi. Gli agenti intervenuti lo hanno recuperato e successivamente è stato sottoposto a daspo e denuncia.

Nel giorno della festa della Liberazione non sono mancati i colpi di scena in laguna. Sul piazzale della stazione dei treni, in tarda mattinata, quando ormai la temperatura era sopra i venti gradi, un giovane di 26 anni di origini kosovare si è tolto tutti i vestiti che aveva addosso e le scarpe.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Si accendono le motoseghe sull’ultimo bosco cittadino. Via Volta sarà più spogliaDa ieri mattina, via Volta in certo a Erba è più spoglia: alle 8 l’impresa incaricata dal proprietario dello storico parco alberato, ha iniziato il... Napoli?Roma 2?2: grande spettacolo al Maradona, gli Azzurri recuperano due volteSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Si spoglia e si tuffa più volte in laguna, gli agenti lo recuperano: daspo e denuncia; Fuga folle nella notte. Scappa all’alt, abbandona l’auto poi si tuffa in mare: arrestato (Video); Turista cade in laguna e si inabissa sotto gli occhi dei figli, il ristoratore Fabio Bognolo si tuffa e lo salva. Premiati lui e la... Il Gigante si spoglia, la valle si prepara. A fine aprile, la sagoma del Monte Cusna inizia a mostrare i primi segni della fusione nivale. Non è solo un cambio di stagione, ma un momento vitale: la neve che si scioglie lentamente agisce come una "diga natu - facebook.com facebook