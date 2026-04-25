Serie A Verona-Lecce 0-0

Nella partita valida per la 34ª giornata di Serie A, Verona e Lecce si sono affrontate allo stadio Bentegodi con il risultato di 0-0. La gara si è conclusa senza reti, lasciando invariato il punteggio durante tutto l'incontro. Entrambe le squadre hanno cercato di sbloccare il risultato, ma nessuna delle due è riuscita a segnare.

Verona e Lecce si dividono la posta in palio. La sfida del Bentegodi valida per la 34a giornata di Serie A si chiude sullo 0-0. Gara avara di emozioni e che vede, nel recupero, l’Hellas andare a segno con Edmundsson: la rete però viene annullata per fallo su Falcone. In classifica il Lecce sale al quart’ultimo posto a 29 punti, il Verona con un piede ormai in B è penultimo a 19. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Verona-Lecce 0-0 Highlights Primavera 1 2025/26 | Hellas Verona-Lecce 0-3 Notizie correlate Diretta gol Serie A: in campo Verona LecceMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Diretta gol Serie A: tra poco in campo Verona LecceMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Hellas Verona – Lecce: info Settore Ospiti; Serie A Enilive 2025/26 | #VeronaLecce: info biglietti; Hellas Verona - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Pronostico Verona-Lecce quote analisi 34ª giornata Serie A. Verona-Lecce: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeMatch salvezza chiave soprattutto per i giallorossi che, grazie al ko della Cremonese, hanno una grande chance per il sorpasso ... tuttosport.com Lecce, prove tecniche di salvezza: lo 0-0 con il Verona porta Di Francesco a +1 sulla CremoneseVERONA - Finisce senza reti la sfida tra Verona e Lecce, anticipo del sabato della 35esima giornata di campionato. Un pareggio che permette ai giallorossi di guadagnare un punto sulla Cremonese, e al ... corrieredellosport.it Serie A. Verona-Lecce0-0: tutto rimandato per la salvezza La Roma vince 2-0 a Bologna ed è quinta Il Parma vince 1-0 con il Pisa e si salva. Ieri poker del Napoli alla Cremonese: 4-0.T Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/202 - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 20,45 Verona-Lecce DIRETTA E FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com