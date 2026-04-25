Diretta gol Serie A | tra poco in campo Verona Lecce

Tra pochi minuti inizia la partita tra Verona e Lecce, valida per la 34ª giornata di Serie A. La sfida si svolge nel contesto della stagione 202526 e sarà trasmessa in diretta con aggiornamenti su risultati, moviola e cronaca live. Le due squadre scendono in campo per ottenere punti fondamentali in questa fase del campionato, con le formazioni pronte a darsi battaglia davanti ai tifosi e in diretta streaming.

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