Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 23a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Sabato sera, alle 20:45, il Cagliari affronta il Verona in una partita importante per entrambe le squadre. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW, con inviati sul campo pronti a raccontare ogni azione. Domenica alle 18:00, la Cremonese ospita l’Inter, mentre lunedì alle 20:45 tocca all’Udinese contro la Roma. Tutti gli incontri avranno copertura pre e post partita, con approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24 e Sky Sport.

Sabato 31 Gennaio alle 20:45 CAGLIARI - VERONA Domenica 1 Febbraio alle 18:00 CREMONESE - INTER Lunedi 2 Febbraio alle 20:45 UDINESE - ROMA PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH, INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH. Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 20252026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata). 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 23a Giornata - Palinsesto e Telecronisti Approfondimenti su Cagliari Verona Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 23a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW) La 23a giornata di Serie C 202526 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 12a Giornata - Palinsesto e Telecronisti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cagliari Verona Argomenti discussi: Serie A Enilive 2025/26 | Al 'Bentegodi' passa l'Udinese; Serie A, il calendario: Inter-Juventus si gioca il 14 febbraio; Serie A, la Juventus batte il Napoli 3-0. Il big match Roma-Milan finisce 1-1; Fantacalcio, le probabili formazioni della 23ª giornata di Serie A 2025/26. Serie A 2025-26 (23° turno) Napoli-Fiorentina: presentazioneLo stadio Diego Armando Maradona farà da cornice, sabato 31 gennaio alle 18:00, al confronto tra Napoli e Fiorentina, valido per il ventitreesimo turno di Serie A. datasport.it Tabellone Calciomercato Serie A. Movimenti, acquisti e cessioni: inverno 2025-26Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma, Lazio e tutte le altre protagoniste della Serie A 2025-26: la tabella per vedere i giocatori arrivati e partiti. sport.virgilio.it Presentazione del Signore Messa di #PapaLeoneXIV Lunedì #2febbraio ore 17 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - facebook.com facebook Vi aspetto domani mattina in diretta su Sky Tg24, alle 9:30! Non mancate, seguitemi e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. x.com

