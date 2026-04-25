Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 34a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Domenica 26 aprile si svolge la 34ª giornata di Serie A 202526, trasmessa in diretta da DAZN. Tutte le partite del turno saranno visibili attraverso il servizio di streaming, con telecronisti dedicati per ogni incontro. La giornata vede varie sfide in programma, tutte accompagnate dalla copertura televisiva della piattaforma, che ha comunicato il palinsesto completo e i nomi dei commentatori coinvolti.

In attesa del fischio d'inizio, i tifosi su DAZN potranno entrare nel clima pre-partita grazie a "La voce di Giorgio”, l’intervista esclusiva a Giorgio Chiellini condotta da Michele Dalai, Senior Vice President della divisione Content di DAZN Italia. Sul tetto del Lingotto, davanti alla Vitruvian Figure di Paul Pfeiffer, la nuova installazione site-specific dedicata alla Juventus attualmente in mostra sulla Pista 500, lo spazio espositivo all'aperto della Pinacoteca Agnelli, l'ex capitano bianconero racconta il legame profondo con Torino, diventata casa, il passaggio dalla carriera da calciatore al nuovo ruolo da Director of Football Strategy, con un passaggio di visione sul presente e sul futuro del club e del calcio italiano in generale.🔗 Leggi su Digital-news.it

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