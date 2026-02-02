Cure palliative un altro ostacolo | C’è una fuga dei giovani medici

La carenza di medici specializzati nelle cure palliative mette in difficoltà il sistema sanitario. L’anno scorso, solo 64 posti su 165 sono stati coperti, lasciando molti pazienti senza l’assistenza di cui hanno bisogno. La fuga dei giovani medici e le difficoltà di diffusione sul territorio complicano ulteriormente la situazione.

Oltre alla scarsa diffusione sul territorio e al «boicottaggio» di chi propugna eutanasia e suicidio assistito, la pratica deve fare i conti anche con la carenza di specializzandi: solo 64 posti su 165 coperti lo scorso anno. Tania Piccione, presidente della Cic-cp, acronimo che sta per Commissione italiana dei cittadini per le cure palliative: «A fine aprile presenteremo un documento ai politici con le richieste arrivate "dal basso" su queste tematiche».

