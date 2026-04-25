Senigallia la sfida di Mauro Bari | basta degrado serve cura

A Senigallia, Mauro Bari annuncia la propria candidatura alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, sostenuto dal Partito Democratico. La sua proposta si concentra sulla lotta al degrado urbano e sulla necessità di interventi concreti per migliorare la città. La campagna elettorale si concentra sulle questioni legate alla cura degli spazi pubblici e alla riqualificazione del patrimonio urbano.

?? Cosa sapere Mauro Bari si candida con il Partito Democratico alle amministrative di Senigallia il 24-25 maggio. Il programma punta alla riqualificazione del lungomare, delle frazioni e degli impianti sportivi cittadini. Il 24 e il 25 maggio 2026 Senigallia si affiderà a un nuovo governo locale con le elezioni amministrative, dove Mauro Bari punta a trasformare la gestione della città candidandosi nella lista del Partito Democratico. Il percorso di Bari affonda le radici nel legame profondo con .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, la sfida di Mauro Bari: basta degrado, serve cura Notizie correlate Piombino tra rissa e degrado: basta telecamere, serve prevenzioneLa sicurezza urbana a Piombino attraversa un momento di forte instabilità, tra episodi di violenza nel centro cittadino e accuse di immobilismo . Bari-Modena, Longo avvisa: "Basta blackout, serve cattiveria agonistica per l'impresa salvezza"Il tecnico biancorosso alla vigilia del match di Pasquetta analizza il momento critico: tra l'allarme infortuni (nuovo stop per Dickman), il ritorno...