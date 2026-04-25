Nel prime time di venerdì 24 aprile, lo speciale musicale condotto da Bianca Guaccero su Rai 1 ha registrato ascolti superiori rispetto alla trasmissione condotta da Ilary Blasi su Canale 5, che invece continuava la programmazione del Grande Fratello Vip. I dati ufficiali indicano che lo spettacolo musicale ha ottenuto unaudience più elevata rispetto al reality show, creando un confronto diretto tra le due trasmissioni in quella fascia oraria.

? Cosa sapere Bianca Guaccero su Rai 1 batte Ilary Blasi nel prime time di venerdì 24 aprile.. Il successo dello speciale musicale sfida la tenuta del Grande Fratello Vip su Canale 5.. Il confronto televisivo tra Ilary Blasi e Bianca Guaccero ha segnato la serata di venerdì 24 aprile, quando i dati d’ascolto hanno messo a confronto il reality show di Canale 5 con lo speciale su Rai 1. La sfida si è giocata nel cuore del prime time, con il Grande Fratello Vip guidato da Ilary Blasi che ha affrontato la concorrenza dello speciale Dalla strada al palco, presentato da Bianca Guaccero insieme a Carlo Conti e Mara Venier. Mentre il programma di Canale 5 non ha registrato risultati straordinari in termini di numeri, la conduzione della Guaccero su Rai 1 ha rappresentato l’altro grande polo di attrazione della serata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro in prime time: Bianca Guaccero batte Ilary Blasi negli ascolti

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