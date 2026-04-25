Scomparsa Alessandro Venturelli cosa ha avuto la mamma

Sono trascorsi cinque anni da quando Alessandro Venturelli è scomparso il 5 dicembre 2020 a Sassuolo. Quel giorno, l'uomo è uscito di casa senza successivamente essere stato visto o rintracciato. La madre ha riferito di essere molto preoccupata e di non aver avuto notizie del figlio da allora. La sua scomparsa ha attirato l'attenzione delle autorità e della stampa locale.

Sono passati cinque anni da quel 5 dicembre 2020, il giorno in cui Alessandro Venturelli è uscito di casa a Sassuolo senza più fare ritorno. Da allora, per i suoi genitori il tempo sembra essersi fermato, sospeso in una ricerca continua fatta di speranze, delusioni e domande rimaste senza risposta. Roberta Cassai e Roberto Venturelli non hanno mai smesso di cercarlo, neppure quando la vita ha presentato loro un conto durissimo. A raccontarlo è la stessa Roberta, con una voce segnata da un dolore che negli anni ha perso persino la forza di mostrarsi. Colpita da un aneurisma cerebrale, è rimasta per 40 giorni in coma farmacologico. Eppure, anche in quella condizione sospesa tra vita e morte, un pensiero non l’ha mai abbandonata.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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