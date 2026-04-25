Nella notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli, provocando diverse vittime e feriti. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso, mentre le sirene delle ambulanze hanno riempito l’area. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, creando disagi e attese tra gli automobilisti e i residenti nelle vicinanze.

Un impatto violento nel cuore della notte, poi le sirene e le luci blu a squarciare il buio. La strada si trasforma in un teatro di soccorsi e rilievi, mentre il traffico si ferma e cresce la tensione tra chi attende notizie. Il bilancio è pesante: una vittima e diversi feriti, in un incidente che riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Roma nella notte tra venerdì e sabato. Il sinistro si è verificato in via Coccia di Morto, arteria che collega Fiumicino con Focene. La dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schianto nella notte, morti e feriti: tre veicoli coinvolti

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