Schianto fatale col furgone | le lacrime per Massimo Era con noi fin dall' inizio

Un incidente stradale ha causato la morte di un uomo coinvolto in un scontro con un furgone. L’uomo, che faceva parte di una squadra di consegne, era partito all’alba in condizioni di traffico leggero. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, ma il suo coinvolgimento in attività quotidiane è stato immediatamente ricordato da chi lo conosceva. Tante lacrime e ricordi sono stati condivisi dai suoi amici e colleghi.

Era partito all’alba, come ogni giorno: le strade ancora semivuote, il furgone carico di prodotti da consegnare, la routine di sempre. Un tragitto familiare, ripetuto centinaia di volte. Ma ieri mattina, per Massimo Fusaro, quel viaggio si è trasformato nell'ultimo. Un malore improvviso, questa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tom Simpson, la mort au sommet

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