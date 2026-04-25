Scarcerata Veronica Morgillo | colpo di scena nel narcotraffico delle valli caudine e di Suessola
Nella serata di ieri, il magistrato di sorveglianza di Napoli ha deciso di liberare Veronica Morgillo, conosciuta come “A’ Rossa”. La donna, di 38 anni e residente ad Arienzo, era stata arrestata con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. La difesa è affidata all’avvocato Vittorio Fucci. La scarcerazione arriva nel contesto di un'indagine sui traffici di droga nelle zone delle valli Caudine e di Suessola.
Il magistrato di sorveglianza di Napoli, nella serata di ieri, ha disposto la scarcerazione della nota pregiudicata Veronica Morgillo, alias “A’ Rossa”, 38 anni di Arienzo, difesa dall’avvocato Vittorio Fucci, che era stata arrestata per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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