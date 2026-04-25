Scarcerata Veronica Morgillo | colpo di scena nel narcotraffico delle valli caudine e di Suessola

Nella serata di ieri, il magistrato di sorveglianza di Napoli ha deciso di liberare Veronica Morgillo, conosciuta come “A’ Rossa”. La donna, di 38 anni e residente ad Arienzo, era stata arrestata con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico. La difesa è affidata all’avvocato Vittorio Fucci. La scarcerazione arriva nel contesto di un'indagine sui traffici di droga nelle zone delle valli Caudine e di Suessola.