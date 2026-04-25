Scandalo MrBeast | denuncia shock per molestie e abusi in azienda

Una denuncia federale è stata presentata da una dipendente contro l’azienda di MrBeast, nota figura di spicco sui social media. La donna accusa molestie e abusi di vario tipo all’interno dell’azienda. La causa è stata depositata presso il tribunale degli Stati Uniti, dove si attendono eventuali sviluppi sulla vicenda. La notizia ha suscitato grande attenzione sui media e tra il pubblico.

?? Cosa sapere Lorrayne Mavromatis ha presentato denuncia federale contro Beast Industries presso il tribunale statunitense. L'ex responsabile Instagram contesta molestie e violazioni del Family and Medical Leave Act. Mercoledì 22 aprile, presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Lorrayne Mavromatis ha presentato una denuncia federale contro Beast Industries, accusando la società di molestie sessuali e discriminazioni avvenute durante il suo impiego come responsabile di Instagram n .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo MrBeast: denuncia shock per molestie e abusi in azienda Top 10 YouTube Scandals That Rocked 2025 Notizie correlate “Obbligata a partecipare a una riunione mentre ero in travaglio, molestata per anni e licenziata dopo la maternità”: ex dipendente di MrBeast denuncia gli abusi. La replica dell’azienda: “Tutto falso, cerca visibilità”Molestata sessualmente e licenziata poco dopo il rientro dal congedo di maternità. Caserta, orrore in famiglia: molestie e abusi sui figli, quattro arrestiUn’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha portato all’arresto di quattro persone, gravemente...