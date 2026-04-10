Caserta orrore in famiglia | molestie e abusi sui figli quattro arresti

A Caserta, quattro persone sono state arrestate in seguito a un’operazione condotta dalla Procura di Napoli Nord. Le accuse riguardano molestie e abusi su minori all’interno di un nucleo familiare. L’indagine ha portato all’esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti degli indagati, che sono ritenuti responsabili di aver commesso reati contro i figli. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha portato all’arresto di quattro persone, gravemente indiziate di reati in danno di minori. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta su disposizione del GIP. Gli arrestati sono due uomini, di 55 e 50 anni, e due donne, di 60 e 34 anni, tutti cittadini dell’Est Europa. Le accuse riguardano presunti abusi sessuali e maltrattamenti ai danni di minori all’interno di un contesto familiare definito dagli inquirenti come “fortemente degradato”. Le attività investigative hanno avuto origine dalla denuncia presentata da un componente del nucleo familiare di uno degli indagati. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caserta, orrore in famiglia: molestie e abusi sui figli, quattro arresti Indagini per istigazione al suicidio sui genitori di Carlomagno. La famiglia Toruzllo: “Orrore nell’orrore”La famiglia Torzullo chiusa nel dolore per il femminicidio di Federica pensa a tutelare il nipote. Molestie in chat e abusi sui social: il Centro Donna a scuola per spiegare i pericoli del webBoom di richieste dagli istituti forlivesi per affrontare il tema della cyberviolence.