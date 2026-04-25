Scandalo a Llano | supplente arrestata per chat con gli studenti

Una supplente è stata arrestata nel Bell County a causa di comunicazioni considerate inappropriate con gli studenti del distretto scolastico di Llano. La donna, identificata come Angela Palmares, è stata fermata in relazione alle conversazioni avvenute tramite chat. L’incidente ha attirato l’attenzione locale, portando alle autorità a intervenire con provvedimenti legali. La vicenda riguarda le modalità di comunicazione tra insegnanti e studenti all’interno della scuola.

? Cosa sapere Angela Palmares arrestata nel Bell County per chat inappropriate con studenti del Llano District.. La docente di 27 anni affronta un'accusa di secondo grado con cauzione a 150.000 dollari.. La polizia di Llano ha arrestato Angela Palmares, una sostituta insegnante di 27 anni, accusata di aver mantenuto rapporti inappropriati con degli studenti attraverso canali social dopo l’orario scolastico. Il caso è emerso il 21 aprile 2026, quando le autorità del Llano Independent School District hanno segnalato comportamenti preoccupanti riguardanti la comunicazione della donna con i ragazzi. Immediatamente dopo la denuncia, l’istituto scolastico ha provveduto a rimuovere Palmares dall’elenco dei docenti supplenti disponibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo a Llano: supplente arrestata per chat con gli studenti Notizie correlate Dalla bimbofication alle chat del marito con sex worker: lo scandalo che travolge la trumpiana Kristi NoemSecondo il Daily Mail, l'uomo condurrebbe una doppia vita, vestendosi da donna e interagendo con modelle appartenenti alla scena fetish della... Genova, adescava gli studenti all’uscita della scuola e ai giardini pubblici, trentottenne indagato grazie alla chat delle mammeAdescava studenti e ragazzini tra gli undici e tredici anni all’uscita della scuola o anche all’interno delle aree verde del levante di Genova.