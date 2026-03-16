Dopo la partita tra Lazio e Milan, l'allenatore biancoceleste ha commentato in conferenza stampa, sottolineando che la cosa più significativa è stata l’atmosfera dello stadio. La gara si è conclusa senza focus sul risultato, con Sarri che ha espresso apprezzamento per l’ambiente e l’esperienza vissuta durante l’incontro. La partita si è svolta in un contesto di grande partecipazione e entusiasmo.

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se è una serata che si incornicia: "La squadra è sempre stata su buoni livelli negli allenamenti. Però, nelle ultime partite, mi sembra anche a me che a livello caratteriale ci sia qualcosa in più. Ma stasera non è da prendere in grande considerazione. C'era un 'atmosfera all'Olimpico incredibile e sarebbe stato bellissimo anche senza risultato. Il clima avuto è un qualcosa da ricordare: roba bella. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Sarri non guarda il risultato: “La cosa bella è stata lo stadio”

Articoli correlati

Calciomercato Lazio, Sarri ha individuato il profilo giusto per rinforzare la rosa e guarda in casa Milan! Tutti i dettagliDopo un’estate segnata da un mercato praticamente paralizzato, la Lazio si prepara a vivere una sessione invernale da protagonista.

Leggi anche: “Lo stadio vuoto è triste e deprimente”: lo sfogo di Sarri per la desolazione all’Olimpico in Lazio-Sassuolo

Tutti gli aggiornamenti su Lazio Milan Sarri non guarda il...

Temi più discussi: Lazio-Milan, Sarri: I tifosi avranno un peso sulle mie decisioni future; Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Lazio-Milan 1-0: Isaksen gol e Motta è super, Sarri batte Allegri all'Olimpico; Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: sorpresa in mezzo al campo per Allegri, Sarri punta sull’ex Maldini.

Lazio, Sarri a Dazn: Serata spettacolare. Appello ai tifosi? Rispetto la loro decisioneUn Sarri decisamente soddisfatto quello che, al termine della sfida vinta dalla Lazio contro il Milan, ha analizzato il match ai microfoni di Dazn: Una serata emozionante, ... lalaziosiamonoi.it

Lazio - Milan, il rosso a Sarri e la reazione dei tifosi: la ricostruzioneScintille nei secondi finali di Lazio-Milan. L'arbitro ha concesso ben sei minuti di recupero al 90', ma è andato anche molto oltre dopo alcuni stop nel corso ... lalaziosiamonoi.it

Lazio-Milan 1-0, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com

Il Milan cade in casa della Lazio e spreca così l'occasione di avvicinare ulteriormente l'Inter facebook