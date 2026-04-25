Migliaia di fedeli stanno percorrendo il tragitto tra Sinnai e Cagliari in occasione del centenario della Basilica di Bonaria. La processione è partita questa mattina, attirando devoti da diverse zone dell’isola. La cerimonia commemorativa si svolge nel rispetto delle tradizioni religiose e si concluderà con una messa solenne nella basilica. La manifestazione si svolge senza incidenti, con un clima di grande partecipazione popolare.

? Cosa sapere Migliaia di fedeli percorrono il tragitto Sinnai-Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria.. Il pellegrinaggio del 25 aprile unisce le province sarde attraverso i sentieri del Campidano.. Migliaia di fedeli hanno attraversato i sentieri del Campidano tra la notte e il mattino di questo sabato 25 aprile 2026, per celebrare il centenario della Basilica di Bonaria con un pellegrinaggio che ha la partenza da Sinnai. L’evento, che trasforma una tradizione consolidata in un momento storico di portata eccezionale per l’intera isola, ha una partecipazione massiccia di persone giunte da ogni provincia sarda. Il cammino, inteso come un percorso di rinnovata speranza, ha iniziato la sua evoluzione spirituale già nella serata di ieri, quando la comunità di Sinnai si è riunita presso la chiesa di Santa Barbara.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna in cammino: migliaia di fedeli per il centenario di Bonaria

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