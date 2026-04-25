Il presidente di Forza Italia ha denunciato le condizioni del Pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento, definendole inaccettabili. In un comunicato stampa, si chiede un intervento immediato del presidente della Camera e si evidenzia come la situazione sia considerata gravissima e ormai insostenibile. La richiesta di azioni rapide nasce dall'emergere di problemi che riguardano l'assistenza e le strutture di quel servizio sanitario.

“Quanto sta emergendo sul Pronto soccorso del San Pio di Benevento è gravissimo e non più tollerabile. Parliamo di un Pronto soccorso descritto come un girone dantesco, con pazienti e familiari ammassati, tempi di attesa indefiniti, orari di visita sistematicamente disattesi e un’organizzazione che appare, nei fatti, fuori controllo”. Così il consigliere regionale della Campania di Forza Italia, Fernando Errico, componente della Commissione Sanità, interviene sulle segnalazioni riguardanti il presidio ospedaliero sannita. “Ho ritenuto doveroso informare direttamente il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, rappresentando nel dettaglio le criticità denunciate da utenti e familiari.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sanità, Errico (FI): “Al Pronto soccorso del San Pio condizioni inaccettabili”

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