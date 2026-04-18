Samson sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una data di uscita annunciata. Il gioco aveva già debuttato su PC, suscitando reazioni contrastanti tra chi lo apprezzava e chi esprimeva critiche. Ora, il titolo si prepara a raggiungere nuove piattaforme di ultima generazione, ampliando così il pubblico e le possibilità di fruizione. La data di lancio è stata ufficialmente comunicata, segnando un passo importante per il gioco.

Dopo un debutto su PC che ha fatto discutere, tra entusiasmo e critiche, Samson si prepara a una seconda occasione. Il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series XS, con un’uscita fissata per l’autunno. Non si tratta però di una semplice conversione: gli sviluppatori promettono una versione aggiornata e più completa, pensata per correggere i problemi emersi e offrire un’esperienza più solida. Il punto di partenza è proprio il lancio iniziale su PC, che ha evidenziato diverse criticità. Problemi tecnici, aspetti del gameplay da rifinire e alcune scelte poco convincenti hanno spinto la community a far sentire la propria voce. Il team di Liquid Swords ha riconosciuto queste difficoltà e ha deciso di intervenire con un piano preciso di aggiornamenti.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Samson arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S, ecco la data di uscita

Notizie correlate

Hades 2, Supergiant annuncia data ed orario su PS5 e Xbox Series X|SL’attesa è finita: Hades II sta per arrivare anche su console, e ora c’è un dettaglio che tutti aspettavano.

Hades 2, Supergiant annuncia data ed orario di sblocco su PS5 e Xbox Series X|SL’attesa è finita: Hades II sta per arrivare anche su console, e ora c’è un dettaglio che tutti aspettavano.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, ecco quando; Samson è un disastro: gli sviluppatori promettono patch per sistemarlo; Samson è disponibile, ma le prime recensioni non sono per niente positive; Samson Recensione: un action che promette ma non mantiene, tra bug, ripetitività e poca profondità.

Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, ecco quandoLiquid Swords ha annunciato ufficialmente che Samson uscirà anche su PS5 e Xbox Series X|S, rivelando il periodo di uscita del gioco su console. multiplayer.it

PlayStation 5 e Xbox Series, ma non solo: negli ultimi mesi sono tante le console da gaming aumentate di prezzo, da Nintendo Switch alle piattaforme AYN per retrogaming, senza dimenticare ovviamente i prezzi esorbitanti del mercato PC Ma cosa si cela diet facebook

Xbox Series X|S, nuovo design per l'interfaccia: l'update di aprile evolve la dashboard x.com