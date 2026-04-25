Salvare il cuore | l’Italia lancia il piano per ridurre i decessi

L'Italia ha avviato il piano denominato Cuori Sicuri, con l'obiettivo di ridurre i decessi legati alle malattie cardiovascolari nel paese. Il progetto prevede interventi e azioni specifiche per migliorare la prevenzione e la gestione delle patologie del cuore. La strategia si inserisce in un contesto di sforzi per affrontare una delle principali cause di mortalità nazionali.

? Cosa sapere L'Italia lancia il piano Cuori Sicuri per contrastare le patologie cardiovascolari nazionali.. L'obiettivo è ridurre del 25% la mortalità prematura entro il prossimo decennio e mezzo.. Roma, la capitale si prepara a un nuovo capitolo per la salute pubblica con il lancio di Cuori Sicuri, l’iniziativa nazionale che traduce in pratica il Safe Hearts Plan europeo per contrastare le patologie cardiovascolari. Il piano nasce su impulso dell’Intergruppo Parlamentare Prevenzione e Riduzione del Rischio e vede la collaborazione tra Motore Sanità e MSD. L’obiettivo è trasformare le linee guida dell’Unione Europea in strumenti operativi per il Servizio Sanitario Nazionale, puntando a una strategia organica che unisca prevenzione, diagnosi e cura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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