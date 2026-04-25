Saluti romani e presente dei neonazisti DoRa a Varese nel giorno della Liberazione avvisata la Procura

Una ventina di neofascisti della Comunità dei Dodici Raggi (Do.Ra.) si sono esibiti in saluti romani e chiamata del "presente" in diversi cimiteri della provincia di Varese nel giorno della Liberazione, 25 aprile. Presenti polizia e carabinieri che hanno avvisato la Procura.🔗 Leggi su Fanpage.it

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