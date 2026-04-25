Salihamidzic, ex calciatore e dirigente, ha commentato la situazione del calcio italiano e della Juventus, definendola come un indicatore delle condizioni del sistema calcistico nel paese. Ha affermato che il clima attuale a Torino è negativo, considerandolo un segnale poco favorevole. La sua analisi è stata rilasciata in occasione della vigilia di un incontro tra Milan e Juventus.

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© Calcionews24.com - Salihamidzic non ha dubbi: «La Juventus è il barometro del calcio italiano. Oggi però a Torino il tempo è brutto e non è un buon segnale per tutto il sistema»

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